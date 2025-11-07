Погребняк заподозрил «Крылья»: «Поле в Самаре – дикость, но, может, так и было задумано?»

Павел Погребняк высказался о проблемах с газоном на «Солидарность Арене» перед матчем 14-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

– То, что произошло с полем, это, конечно, дикость и нонсенс. Ведь оно могло оказаться в какой угодно кондиции, но только не в футбольной.

Когда за два дня до игры такое происходит с газоном, который фактически уничтожается, – это неприемлемо и в голове не укладывается. «Крылья Советов» наверняка знали, что на их арене пройдут мероприятия. Но, может быть, так и было задумано?

Понятно, что обороняться всегда легче, чем созидать, а такое количество людей на поле стало домашней заготовкой? Хотя мне казалось, что те времена, когда против лидера играли на ужасном поле, уже ушли в прошлое.

Мы живем в современном мире, хочется, чтобы в том числе на экране телевизора была красивая картинка, а на поле – результативная игра с большим количеством голов.

В данном же случае показать что‑то будет тяжело. Мнение не оригинальное, но обо всем этом, видимо, стоило подумать заранее. Но и наказание какое‑то в подобной ситуации могло бы быть.

– Какое, на ваш взгляд?

– Понятно, что уже ничего не изменишь. Читал, что был вариант перенести игру на резервную дату, но это никому не интересно. Тем более, что «Зенит» сейчас набрал ход и ему он точно был бы не выгоден.

Но можно было отправить «Крылья» в Санкт‑Петербург на оба матча. Вот это было бы наказание. Правда, «Газпром Арена», насколько я знаю, сейчас тоже занята.