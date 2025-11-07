Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Погребняк заподозрил «Крылья»: «Поле в Самаре – дикость, но, может, так и было задумано?»

Погребняк заподозрил «Крылья»: «Поле в Самаре – дикость, но, может, так и было задумано?»

7 ноября, 21:45
5

Павел Погребняк высказался о проблемах с газоном на «Солидарность Арене» перед матчем 14-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

– То, что произошло с полем, это, конечно, дикость и нонсенс. Ведь оно могло оказаться в какой угодно кондиции, но только не в футбольной.

Когда за два дня до игры такое происходит с газоном, который фактически уничтожается, – это неприемлемо и в голове не укладывается. «Крылья Советов» наверняка знали, что на их арене пройдут мероприятия. Но, может быть, так и было задумано?

Понятно, что обороняться всегда легче, чем созидать, а такое количество людей на поле стало домашней заготовкой? Хотя мне казалось, что те времена, когда против лидера играли на ужасном поле, уже ушли в прошлое.

Мы живем в современном мире, хочется, чтобы в том числе на экране телевизора была красивая картинка, а на поле – результативная игра с большим количеством голов.

В данном же случае показать что‑то будет тяжело. Мнение не оригинальное, но обо всем этом, видимо, стоило подумать заранее. Но и наказание какое‑то в подобной ситуации могло бы быть.

– Какое, на ваш взгляд?

– Понятно, что уже ничего не изменишь. Читал, что был вариант перенести игру на резервную дату, но это никому не интересно. Тем более, что «Зенит» сейчас набрал ход и ему он точно был бы не выгоден.

Но можно было отправить «Крылья» в Санкт‑Петербург на оба матча. Вот это было бы наказание. Правда, «Газпром Арена», насколько я знаю, сейчас тоже занята.

  • «Крылья Советов» должны принять «Зенит» в воскресенье, 9 ноября, в 13:00 мск.
  • Газон на стадионе очень сильно пострадал после мероприятий форума «Россия – спортивная держава».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Погребняк Павел
Интерес
1762542983
Ты что, не знаешь, что это было общероссийское мероприятие, которое посетил даже Путин? А вот клуб, региональные власти всех уровней,РФС и РПЛ "очень удивились", судя по-всему.Не говоря уже о контроле за подготовкой к двум мероприятиям, и пониманию последствий. Тут уж точно ответственность лежит на собственнике арены.
Ответить
Галина Бронемясова
1762543605
на газпром-арене в этот день олимпиада народов мира (что бы это ни значило), написано, что 5 тыщ спортсменов, так ещё и вход до 17 лет бесплатный. короче, будет под завязку, и там всё мероприятие до ночи, наверное, будет. а то тут сразу расхрюкались всякие позорные номэдки, что обменяются кругами, и весной ещё себе домашнюю игру заберут. изначально обмен был невозможен.
Ответить
FWSPM
1762545186
лидер давно сменился но у питерских еще фаза отрицания не прошла))
Ответить
темирхан
1762603389
КС это не ПОМОЖЕТ!!!!!!
Ответить
