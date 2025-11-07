Введите ваш ник на сайте
Назначения судей на матчи 15-го тура РПЛ

7 ноября, 13:25
8

РФС назвал имена судей и инспекторов, которые будут работать на матчах 15-го тура РПЛ.

8 ноября (суббота)

«Динамо» – «Акрон»: судья – Владислав Целовальников. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо Мх» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Рубин»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – «Ростов»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

9 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев. Помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок. Помощники судьи – Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Иван Сараев; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Владимир Казьменко.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Балтика» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Динамо Мх Акрон ЦСКА Пари НН Рубин Сочи Ростов Крылья Советов Зенит Локомотив Оренбург Ахмат Спартак Балтика Краснодар Карасев Сергей Сухой Алексей Левников Кирилл Чистяков Артем Фролов Антон Зияков Ранэль Цыганок Сергей Целовальников Владислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1762511288
Загадка одна, прежняя : кто в очередном туре начудит больше???
Ответить
Юбиляр
1762511383
Очередной тур на откорм Карася !)))... ЗПРФ !!!
Ответить
ilich55
1762512460
На сей раз обцеловывать пуделя поручили Целовальникову. Жаль, что не дали это сделать Карасю, пожизненно отстранённому от назначений на игры бело-голубых. Он уж точно бы оприходовал ментов в дёсны и в засос.
Ответить
NewLife
1762515415
Чистяков и Левников - самые анти спартаковские судьи, карась на третьем месте.
Ответить
