Назначения судей на матчи 15-го тура РПЛ

РФС назвал имена судей и инспекторов, которые будут работать на матчах 15-го тура РПЛ.

8 ноября (суббота)

«Динамо» – «Акрон»: судья – Владислав Целовальников. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо Мх» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Рубин»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – «Ростов»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

9 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев. Помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок. Помощники судьи – Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Иван Сараев; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Владимир Казьменко.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Балтика» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.