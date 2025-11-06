Станкович оценил кубковую победу «Спартака» над «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарии по итогам матча с «Локомотивом».
- Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Спартаковцы выиграли домашний матч со счетом 3:1.
- Его видеообзор можно посмотреть здесь.
- Ответная встреча пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».
«Это командная победа. Немного жаль, потому что счет мог быть крупнее. Да, был пенальти, который отразил наш голкипер, но и у нас были хорошие моменты для того, чтобы забивать и делать счет крупнее. Ребята провели хороший матч, они были решительными, сконцентрированными, показали, что у них есть качество.
Маркиньос и Кристофер Мартинс в последнее время переживали непростой период. У них были травмы, которые не позволяли им играть на 100%, то есть это было 50%, 60% или 70% от того, что они могли. Им было тяжело, но они продолжали верить и играть.
Очень здорово, что Маркиньос отличился. Уверен, что ребята в будущем будут прибавлять и помогать команде, в том числе и по турнирной таблице продвигаться, потому что я считаю, что-то место, на котором мы находимся, незаслуженное.
«Спартак» не должен иметь таких взлетов и падений, но есть на то причины. Они кроются уже внутри команды. Даже больше в тех слухах, которые есть, в том числе обо мне конкретно. Потому что ребята их читают, работники клуба читают.
На самом деле я очень устал от этих слухов. Не от футбола, не от ребят, от этого я не устану никогда. Устал от того, что происходит и говорят вокруг.
Это действительно очень влияет, потому что все это видят, читают, это обсуждается. Я очень‑очень устал, мне хочется увидеть свою жену, увидеть дом», – сказал Станкович.