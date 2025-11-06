Станкович оценил кубковую победу «Спартака» над «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарии по итогам матча с «Локомотивом».

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Спартаковцы выиграли домашний матч со счетом 3:1.

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

Ответная встреча пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

«Это командная победа. Немного жаль, потому что счет мог быть крупнее. Да, был пенальти, который отразил наш голкипер, но и у нас были хорошие моменты для того, чтобы забивать и делать счет крупнее. Ребята провели хороший матч, они были решительными, сконцентрированными, показали, что у них есть качество.

Маркиньос и Кристофер Мартинс в последнее время переживали непростой период. У них были травмы, которые не позволяли им играть на 100%, то есть это было 50%, 60% или 70% от того, что они могли. Им было тяжело, но они продолжали верить и играть.

Очень здорово, что Маркиньос отличился. Уверен, что ребята в будущем будут прибавлять и помогать команде, в том числе и по турнирной таблице продвигаться, потому что я считаю, что-то место, на котором мы находимся, незаслуженное.

«Спартак» не должен иметь таких взлетов и падений, но есть на то причины. Они кроются уже внутри команды. Даже больше в тех слухах, которые есть, в том числе обо мне конкретно. Потому что ребята их читают, работники клуба читают.

На самом деле я очень устал от этих слухов. Не от футбола, не от ребят, от этого я не устану никогда. Устал от того, что происходит и говорят вокруг.

Это действительно очень влияет, потому что все это видят, читают, это обсуждается. Я очень‑очень устал, мне хочется увидеть свою жену, увидеть дом», – сказал Станкович.