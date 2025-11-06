Агент Глебова высказался о возможном переходе россиянина из ЦСКА в «Трабзонспор»

Кирилл Глебов не уйдет из ЦСКА в «Трабзонспор». Об этом сообщил агент нападающего Таймаз Хархаров.
В Турции ранее сообщили, что «Трабзонспор» пригласил Хархарова на переговоры по 19-летнему россиянину.
«Трабзонспор» меня никуда не приглашал. Да и я поехал бы в Турцию лишь в туристических целях. Не планируем везти туда Глебова, не стоит даже об этом говорить.
Из Турции со мной никто не связывался. Я даже не помню, чтобы «Трабзонспор» за кого-то много платил. Может, и было когда-то, но не думаю, что трансфер Глебова будет им по силам», – сказал агент.
- Глебов – воспитанник ЦСКА.
- Контракт 19-летнего россиянина с армейцами рассчитан до конца сезона-2026/27.
Источник: «Чемпионат»