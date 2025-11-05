Алаев представил стратегию развития РПЛ до 2030 года

Президент РПЛ Александр Алаев сегодня выступил на форуме «Россия – спортивная держава».

Там он презентовал стратегию развития Премьер-лиги с 2026 по 2030 год.

«Стратегия развития РПЛ закладывает цели, задачи и конкретные инициативы по всем ключевым направлениям деятельности лиги.

В общей сложности это более 650 проектов, шагов и целевых действий. Я горжусь тем, как сделана наша стратегия.

Впервые в истории лиги этот документ готовили совместно лига и клубы. Мы успешно объединили нашу экспертизу, в процесс были вовлечены более 60 лучших экспертов из всех клубов», – сказал Алаев.

В целях развития продукта стратегия разделена на четыре ключевых направления:

развитие субъектности

взаимодействие с аудиторией

увеличение доходов

новые технологии

С полной версией презентации стратегии можно ознакомиться на сайте РПЛ по ссылке.