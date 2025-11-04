Канчельскис поспорил с Бубновым: «Это детский разговор»

Андрей Канчельскис не согласился с мнением футбольного эксперта Александра Бубнова о превосходстве Алексея Батракова над Ардой Гюлером.
«Если Батраков будет играть в «Реале» или «Барселоне», тогда можно будет делать сравнение. А пока он играет за «Локомотив», о чем можно говорить? Это детский разговор.
Вот выйдет в составе «Барсы» против «Реала» с Гюлером, тогда и будем говорить. Сейчас такие сравнения просто неуместны», – считает Канчельскис.
- Батраков – воспитанник «Локо».
- В этом сезоне хавбек забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.
Источник: «Советский спорт»