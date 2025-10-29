Бубнов назвал российского футболиста, который сильнее Гюлера из «Реала»

Александр Бубнов сравнил Алексея Батракова и Арду Гюлера. Он уверен, что полузащитник «Локомотива» сильнее футболиста «Реала».
– Кисляк и Батраков – это центр поля «Реала»?
– Уровень соответствует. Это не просто наши рассуждения. Это подтверждается технико-тактическими действиями.
– Так это на фоне «Акрона» у Батракова.
– Я тебе беру Гюлера. Его заменили и сказали, что это был слабейший игрок – вот сейчас против «Барселоны».
– Так против «Барселоны»!
– Ну и что? Вот тем более. Что ему там делать, если он слабейший? Его за такие бабки купили. Они могут в два раза дешевле Батракова купить, и он будет сильнее.
Он сделал всего 44 технико-тактических действий, блин, понимаешь, в средней линии, рядом с красавцами. Без них бы он вообще просто присутствовал бы там. Плюс из-за него гол забили – он потерял мяч около штрафной. И 20% брака, когда там люди, блин, играют на 2% брака.
- 20-летний Батраков забил в этом сезоне 10 голов в 13 матчах РПЛ.
- Рыночная цена россиянина – 23 млн евро.