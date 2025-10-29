Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов назвал российского футболиста, который сильнее Гюлера из «Реала»

Бубнов назвал российского футболиста, который сильнее Гюлера из «Реала»

Вчера, 08:58
6

Александр Бубнов сравнил Алексея Батракова и Арду Гюлера. Он уверен, что полузащитник «Локомотива» сильнее футболиста «Реала».

– Кисляк и Батраков – это центр поля «Реала»?

– Уровень соответствует. Это не просто наши рассуждения. Это подтверждается технико-тактическими действиями.

– Так это на фоне «Акрона» у Батракова.

– Я тебе беру Гюлера. Его заменили и сказали, что это был слабейший игрок – вот сейчас против «Барселоны».

– Так против «Барселоны»!

– Ну и что? Вот тем более. Что ему там делать, если он слабейший? Его за такие бабки купили. Они могут в два раза дешевле Батракова купить, и он будет сильнее.

Он сделал всего 44 технико-тактических действий, блин, понимаешь, в средней линии, рядом с красавцами. Без них бы он вообще просто присутствовал бы там. Плюс из-за него гол забили – он потерял мяч около штрафной. И 20% брака, когда там люди, блин, играют на 2% брака.

  • 20-летний Батраков забил в этом сезоне 10 голов в 13 матчах РПЛ.
  • Рыночная цена россиянина – 23 млн евро.

«Никаких «Валенсии» и «Сосьедада»: Бубнов назвал 2 топ-клуба, куда должен перейти Батраков 10
«Да ну нафиг»: Ловчев эмоционально отреагировал на новость об интересе «Барселоны» к Батракову 9
Дзюба – о прическе Батракова: «В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя» 15
Источник: Коммент.Шоу
Россия. Премьер-лига Реал Локомотив Гюлер Арда Батраков Алексей Бубнов Александр
Garrincha58
1761718267
опять бредни ветерана
Ответить
lek!
1761719366
Ерунда полная , соглашусь Алексей хорош , но он точно не дотягивает до уровня Гулера .
Ответить
SLADE2019
1761722722
На сегодня, Гюлер - это уровень Реала, а Кисляк с Батраковым, ЦСКА и Локомотива. Все очевидно в наши времена. Если бы Бубнов про себя говорил бы, что он уровень Баварии, то это было бы более уместно. А сейчас все очевидно.
Ответить
Боцман59rus
1761724692
_лучше бы Бубнов не возвращался, такую чушь нести, надо либо ё....ся, либо деньги получать за эту ахинею
Ответить
DeStar
1761724987
Гюлер в этом сезоне прекрасен, топ 3 реала по голевым действиям после мбаппе и вини. Один матч реально сыграл не супер, и привез гол, в следствии хорошего пресинга барсы и все?) теперь дно?)
Ответить
FFR
1761734391
Гюлер отлично читает игру, пасы просто выдающиеся, а левая нога просто супер! И еще Бубнов забывает против кого играет Гюлер, против Барсы, Атлетико.. А Батраков играет против кого, всем известно.
Ответить
