Назван общий заработок Вендела по новому контракту с «Зенитом»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, сколько заработает полузащитник «Зенита» Вендел по договору до 2029 года.

Общий заработок бразильца по новому контракту может достигнуть 18 миллионов евро.

– Простите, мы ещe не завершили про сплетни. Вендел. Вот он продлился. Ну вот мечтал уехать человек...

– Ну 4,5 [млн евро].

– 4,5, да?

– 4,5. Ты представляешь, он просто умножил 4,5 на четыре года, и всe.

– Ну до 2029-го.

– Ну да.