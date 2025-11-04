Назван общий заработок Вендела по новому контракту с «Зенитом»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, сколько заработает полузащитник «Зенита» Вендел по договору до 2029 года.
Общий заработок бразильца по новому контракту может достигнуть 18 миллионов евро.
– Простите, мы ещe не завершили про сплетни. Вендел. Вот он продлился. Ну вот мечтал уехать человек...
– Ну 4,5 [млн евро].
– 4,5, да?
– 4,5. Ты представляешь, он просто умножил 4,5 на четыре года, и всe.
– Ну до 2029-го.
– Ну да.
- Вендел куплен у «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро.
- 28-летний хавбек провел за «Зенит» 162 матча, забил 21 гол, сделал 39 ассистов.
Источник: «Это футбол, брат!»