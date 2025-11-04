Гурцкая раскрыл, кто лоббирует назначение Лички в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, кто настаивает на приглашении в «Спартак» Марцела Лички.

– Ну за Личку голосует один из главных инвесторов «Спартака».

– Кто?

– Ну [председатель совета директоров] Матыцын хочет Личку. И, естественно, если Матыцын хочет Личку…

– Мне показалось, что ему вообще без разницы.

– Нет. Когда тебя «возят», ему не без разницы.