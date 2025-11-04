Гурцкая раскрыл, кто лоббирует назначение Лички в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, кто настаивает на приглашении в «Спартак» Марцела Лички.
– Ну за Личку голосует один из главных инвесторов «Спартака».
– Кто?
– Ну [председатель совета директоров] Матыцын хочет Личку. И, естественно, если Матыцын хочет Личку…
– Мне показалось, что ему вообще без разницы.
– Нет. Когда тебя «возят», ему не без разницы.
- Личка проработал в «Карагюмрюке» 4 месяца и оставил команду на последнем месте в чемпионате Турции.
- Ранее чешский тренер возглавлял «Динамо» и «Оренбург».
Источник: «Это футбол, брат!»