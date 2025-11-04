Жерсон прокомментировал информацию о желании покинуть Россию

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал о своей адаптации в России.
«Всегда непросто адаптироваться к новой стране и новой лиге, но я прикладываю максимум усилий. Сейчас не в своей наилучшей форме, но с каждым днем чувствую себя увереннее в плане кондиций.
Важно, что мы обыграли «Локомотив», это придаст мне и всей команде эмоций дальше. Атмосфера в «Зените» потрясающая, очень комфортно себя чувствую в коллективе», – сказал Жерсон.
- «Зенит» купил Жерсона у «Фламенго» летом за 25 миллионов евро.
- Он пропустил 2 месяца (по официальной версии) из-за травмы, но СМИ писали о желании футболиста покинуть Россию.
- В сезоне РПЛ у бразильца 9 матчей без результативных действий.
Источник: Odds.ru