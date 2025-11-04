Жерсон прокомментировал информацию о желании покинуть Россию

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал о своей адаптации в России.

«Всегда непросто адаптироваться к новой стране и новой лиге, но я прикладываю максимум усилий. Сейчас не в своей наилучшей форме, но с каждым днем чувствую себя увереннее в плане кондиций.

Важно, что мы обыграли «Локомотив», это придаст мне и всей команде эмоций дальше. Атмосфера в «Зените» потрясающая, очень комфортно себя чувствую в коллективе», – сказал Жерсон.