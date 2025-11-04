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Предсказано место «Спартака» по итогам сезона РПЛ

4 ноября 2025, 09:35
3

Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков высказался об игре «Спартака». Он считает, что команда займет пятое место по итогам РПЛ.

«Спартак» после поражения от «Краснодара» в минувшем туре уже отстает от первого места на 10 очков. На что будут претендовать красно‑белые в нынешнем сезоне?

– Думаю, что «Спартак» будет в итоге где‑нибудь пятым. Не выше. Не вижу в игре красно‑белых проблесков. В матче с «Краснодаром» «Спартак» появился на поле только после удаления в составе соперника. А до удаления их будто бы и не было. «Краснодар» их полностью переигрывал и абсолютно заслуженно победил. В успехи «Спартака», видимо, верят только его болельщики. Рано или поздно должны произойти изменения.

– Смена тренера?

– Да. Просто никакого проблеска в игре, и не очень понятно, за счет чего они могут побеждать и добиваться успеха.

  • «Спартак» сейчас занимает 6-е место в таблице РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Дьяков Виталий
Комментарии (3)
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VVM1964
1762241340
Предсказание бабки гадалки ! Прогноз можно дать только весной, после зимней паузы, сыграв туров 5 !...
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SLADE2019
1762242444
На настоящий день да. Спартак на сегодня, на голову ниже Краснодара и Зенита и на полголовы ЦСКА и Локомотива.Балтику, думаю, как нибудь обойдем. Объективная на данный момент оценка.
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boris63
1762253881
Честно, я бы не стал так котегорично делать прогноз, да и рано ещё говорить о результатах чемпионата.
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