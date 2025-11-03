Введите ваш ник на сайте
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Сегодня, 18:00
3

Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от матча 14-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (2:1).

«Я внимательно смотрел матч с «Краснодаром». «Спартак» был абсолютно беззубым что в атаке, что в обороне. В первом тайме она была стопроцентной. Во втором какие-то всплески были, но команда заиграла во многом из-за того, что «Краснодар» отдал инициативу при счете 2:0. Плюс у краснодарцев было удаление. Конечно, у «Спартака» был красивый натиск в конце, но этого явно недостаточно.

«Краснодар» переиграл соперника по всем статьям, ничья была бы несправедливой. Два мира – два Шапиро, просто два разных уровня. «Краснодар» – чемпионский, надежный, уверенный. И «Спартак» – мечется, организация игры в обороне нулевая, футболисты не знают, что им делать на поле. Это тренерская история, поэтому Станковича надо убирать», – сказал Губерниев.

Галина Бронемясова
1762182424
"«Спартак» был абсолютно беззубым" зато ты теперь с зубами. сделал себе в какой-то клинике, вчера после матча светил ими вовсю, лыбился и скалился. реально стал похож на осла из мультфильма про шрэка. клинический идиот.
Ответить
Вжыхъ
1762183570
Краснодар чуть не слился - какой чемпионский уровень?! Если бы Спартак сам себе не привёз два гола, то не факт, что Краснодар выиграл бы. Вот Зенит, как к нему не относись, сейчас показывает чемпионский подход и уровень. А защитники в Спартаке давно такие при любом тренере, может место проклятое, не знаю...
Ответить
Интерес
1762184665
...а "Краснодар" частенько истеричным и вечно недовольным судейскими решениями.А по общему уровню выше, конечно.Но при таких действиях обороны и вратаря "Спартаку", в нападение ставь кого угодно-не вывезут.
Ответить
