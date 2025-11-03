Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от матча 14-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (2:1).

У «Краснодара» было 2 удаления.

«Спартак» остался на 6-м месте.

«Краснодар» лидирует.

«Я внимательно смотрел матч с «Краснодаром». «Спартак» был абсолютно беззубым что в атаке, что в обороне. В первом тайме она была стопроцентной. Во втором какие-то всплески были, но команда заиграла во многом из-за того, что «Краснодар» отдал инициативу при счете 2:0. Плюс у краснодарцев было удаление. Конечно, у «Спартака» был красивый натиск в конце, но этого явно недостаточно.

«Краснодар» переиграл соперника по всем статьям, ничья была бы несправедливой. Два мира – два Шапиро, просто два разных уровня. «Краснодар» – чемпионский, надежный, уверенный. И «Спартак» – мечется, организация игры в обороне нулевая, футболисты не знают, что им делать на поле. Это тренерская история, поэтому Станковича надо убирать», – сказал Губерниев.