Реакция Рабинера на поражение «Спартака» от «Краснодара»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер поделился эмоциями от матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

У «Краснодара» было 2 удаления.

«Спартак» остался на 6-м месте.

«Краснодар» лидирует.

«Кордоба размахался локтями и за пару минут на ровном месте схватил две желтые. Они с Диего Костой, получившим сверхлимитную желтую, сделали большой подарок «Балтике», которая принимает «быков» в следующем туре. Два ключевых футболиста. А потом еще и Дуглас Аугусто получил две желтые в одном эпизоде в добавленное!

В общем, «Краснодар», спокойно контролируя ход игры почти до самого конца, вдруг исключительно своими руками организовал себе психическую концовку. Когда все уже в этом матче казалось предельно ясно, Ливай вдруг забил с навеса Барко. И на компенсированное время при 2:1 вернулась интрига.

Но «Спартак» весь этот вечер был слишком никакой, чтобы сыграть вничью. И 2:1 совсем не соответствует содержанию игры – встречались команда абсолютно разного уровня.

Со Станковичем пора прощаться. Продолжение сотрудничества не имеет никакого смысла. Набирать игроков на 141 миллион евро (у «Краснодара» на 18 миллионов меньше), чтобы на второй год работы тренера занимать с ними шестое место и вообще не понимать, в какой футбол они хотят играть, – слишком дорогое удовольствие. У «Балтики» вот 25,5 миллионов, 13-е место по Трансфермаркту. Она более чем в пять раз дешевле, но на два места в таблице и пять очков выше «Спартака». И обыграла его 3:0 в очном матче.

Мне тут напомнили мою скептическую колонку в момент прихода Деяна, когда я назвал это «назначением для Мостового». Прошлой осенью я уже было подумал, что был не прав, – но все события, начиная с весны, доказывают обратное. Все сомнения, увы, оправдались», – написал Рабинер.