Легенда «Спартака» стал старейшим в мире олимпийским чемпионом

Бывший форвард «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов.

Это произошло после смерти французского велогонщика Шарля Коста, выигравшего Олимпийские игры 1948 года в командной гонке преследования. Спортсмен умер на 102-м году жизни.