Легенда «Спартака» стал старейшим в мире олимпийским чемпионом

Бывший форвард «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов.
Это произошло после смерти французского велогонщика Шарля Коста, выигравшего Олимпийские игры 1948 года в командной гонке преследования. Спортсмен умер на 102-м году жизни.
- Симоняну 12 октября исполнилось 99 лет.
- Старейшим из живущих призеров Олимпиады стала датчанка Бирте Кристоферссен (101 год), специализировавшаяся в прыжках в воду.
- Старейшим из живущих отечественных призеров Игр считается прыгунья в воду Нинель Крутова (99 лет), выигравшая бронзу Олимпиады 1960 года в Риме.
Источник: телеграм-канал Кирилла Шулики