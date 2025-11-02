Введите ваш ник на сайте
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Вчера, 22:02
17

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

  • У «Краснодара» было 2 удаления.
  • «Спартак» остался на 6-м месте.
  • На следующей неделе москвичи сыграют с «Локомотивом» и «Ахматом».

– Какой был план на игру? Игроки выполнили его?

– Можно любой план на игру готовить, игроки стараются его реализовать. Нужно отдать должное «Краснодару», они провели боевой матч, боролись. И особенно в первом тайме, много забирали подборов. Соперник вынуждал нас часто ошибаться. Во втором тайме у нас получалось больше, но второй пропущенный мяч обескуражил команду. Но еще раз повторю: футболисты «Краснодара» молодцы, одержали заслуженную победу.

– Такой результат – полностью заслуга «Краснодара», а не поражение «Спартака»? Не сказать, что команда сыграла плохо?

– Счет на табло. Мы видим его. Да, это победа «Краснодара».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Краснодар Станкович Деян
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1762110338
пора домой а то до 10 места недалеко
Ответить
VVM1964
1762110382
Ну хоть адекватно игру оценил ...
Ответить
erybov1965
1762110634
На первый вопрос не ответил, так и есть, плана на игру не было. Это было видно по первому тайму. Станкович уже давно так начинает играть, а потом в процессе игры делает перестановки, и как всегда, не хватает уже времени что-либо изменить.
Ответить
шахта Заполярная
1762110691
Не знаю, может я не прав, но Спартаку надо поменять всего две позиции. Это тренер и вратарь. Максименко один раз отобьет, пять раз накосячит, Деян косячит постоянно и игры нет.
Ответить
Тинез Розоп
1762111919
Фуфел…
Ответить
Прокс
1762137488
Вазюкают эту мазуту,а недоклуб как всегда оправдывается!!!!
Ответить
Everest13
1762140183
Станкович, мы разучились планировать, нет тех с кем можно вести игру, пол команды потеряла желание играть, а вторая и не умела))), а я не знаю как с этим бороться, но только не увольняйте, а то в Сербию тренера нашли))), а Спартак я подниму после зимней спячки, как раз еще мусора прикупим на трансфере)))
Ответить
slavа0508
1762152867
Лидер от нас в 10 очках .дебютант Балтика в 5 очках . весело однако ...
Ответить
