Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

У «Краснодара» было 2 удаления.

«Спартак» остался на 6-м месте.

На следующей неделе москвичи сыграют с «Локомотивом» и «Ахматом».

– Какой был план на игру? Игроки выполнили его?

– Можно любой план на игру готовить, игроки стараются его реализовать. Нужно отдать должное «Краснодару», они провели боевой матч, боролись. И особенно в первом тайме, много забирали подборов. Соперник вынуждал нас часто ошибаться. Во втором тайме у нас получалось больше, но второй пропущенный мяч обескуражил команду. Но еще раз повторю: футболисты «Краснодара» молодцы, одержали заслуженную победу.

– Такой результат – полностью заслуга «Краснодара», а не поражение «Спартака»? Не сказать, что команда сыграла плохо?

– Счет на табло. Мы видим его. Да, это победа «Краснодара».