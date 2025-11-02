Примера. Дубль Мбаппе позволил «Реалу» разгромить «Валенсию» (4:0)

«Реал» в 11-м туре Примеры обыграл дома «Валенсию». Дубль оформил Килиан Мбаппе.
У «Реала» на 43-й минуте пенальти не реализовал Винисиус.
Мадридцы лидируют с семиочковым отрывом. У них одно поражение в сезоне Примеры, ни одной ничьи.
«Валенсия» – в зоне вылета.
Испания. Примера. 11 тур
Реал - Валенсия - 4:0 (3:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 19 (с пенальти); 2:0 - К. Мбаппе, 31; 3:0 - Д. Беллингем, 44; 4:0 - А. Каррерас, 82.
Незабитые пенальти: Винисиус, 43 - нет.
Источник: «Бомбардир»