Примера. Дубль Мбаппе позволил «Реалу» разгромить «Валенсию» (4:0)

«Реал» в 11-м туре Примеры обыграл дома «Валенсию». Дубль оформил Килиан Мбаппе.

У «Реала» на 43-й минуте пенальти не реализовал Винисиус.

Мадридцы лидируют с семиочковым отрывом. У них одно поражение в сезоне Примеры, ни одной ничьи.

«Валенсия» – в зоне вылета.