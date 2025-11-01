Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»

Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»

1 ноября, 23:16
11

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

  • Забили Педро и Андрей Мостовой.
  • «Локо» впервые в сезоне РПЛ проиграл.
  • Москвичи покинули топ-3.

«Команду не в чем упрекнуть, достаточно хорошее движение. Немножко робко начали в первые 15 минут. Потом привыкли к полю, было неплохое движение, подходы во втором тайме.

Поблагодарил команду за игру. Неприятно, что уступили, но хорошая была игра в исполнении команды. Моменты можно было доводить до более острых», – сказал Галактионов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1762028535
зато - Михалыч...
Ответить
Loko_Roma
1762029001
Миша, моментов небыло
Ответить
Интерес
1762030117
Ну если это "хорошая игра",то можно ни на что позитивное не надеяться.
Ответить
Вжыхъ
1762035356
"Команду не в чем упрекнуть..." - может тогда тренеру надо в отставку? Важнейший матч с прямым конкурентом. Да, на выезде, но это не оправдание...
Ответить
boris63
1762037772
Когда то и проигрывают, не без этого.
Ответить
ОК, Зенит!
1762053799
Не было у Локомотива моментов от слова совсем. За весь матч один удар в створ.
Ответить
Рукаку
1762055582
Интересно, если у Галактионова не получается удовлетворить женщину, он тоже оправдывается "зато были подходы"? По факту обе команды играли без фантазии, у Зенита были моменты и в целом Зенит смотрелся сильнее по игре. Комличенко в очередной раз подтвердил, что он дерево, его конек или игра на втором этаже, или силовая на грани фола. Ни техники, ни скорости, ни голевого чутья (как у Дзюбы, к примеру). Руденко старается, но у него низкий уровень, для 1 лиги. В итоге Локо играл без атаки, по сути. Думаю, Галактионову нужно было выпускать Пиняева и Бакаева в старте, а Колю-дерево под конец, вместе с Соболевым :) Это два брата-акробата. В итоге Зенит победил заслуженно, но, не показал хорошей игры, для такого состава это тройка. Локо мог выжать ничейку, но нужна была удача. Что ж, это должно было случиться и хорошо, что не опозорились с аутсайдером.
Ответить
АЛЕКС 58
1762059689
А предсказателей сколько было! И супер звезда крашеная забьёт Зениту парочку...Эх,Михал Михалыч..Как же это так?
Ответить
zigbert
1762069501
Для более успешной игры в атаке не хватило Воробьева. Да и мяч у Локомотива почти не держался.Было много брака в передачах и потерь мяча.
Ответить
Феликс Михайлов
1762082951
Проиграть бразильцам на его поле - это закономерность.
Ответить
