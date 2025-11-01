Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

Забили Педро и Андрей Мостовой.

«Локо» впервые в сезоне РПЛ проиграл.

Москвичи покинули топ-3.

«Команду не в чем упрекнуть, достаточно хорошее движение. Немножко робко начали в первые 15 минут. Потом привыкли к полю, было неплохое движение, подходы во втором тайме.

Поблагодарил команду за игру. Неприятно, что уступили, но хорошая была игра в исполнении команды. Моменты можно было доводить до более острых», – сказал Галактионов.