Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
- Забили Педро и Андрей Мостовой.
- «Локо» впервые в сезоне РПЛ проиграл.
- Москвичи покинули топ-3.
«Команду не в чем упрекнуть, достаточно хорошее движение. Немножко робко начали в первые 15 минут. Потом привыкли к полю, было неплохое движение, подходы во втором тайме.
Поблагодарил команду за игру. Неприятно, что уступили, но хорошая была игра в исполнении команды. Моменты можно было доводить до более острых», – сказал Галактионов.
Источник: «Матч ТВ»