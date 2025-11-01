Мостовой оценил «Локомотив» перед матчем с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».
– На игру с «Локомотивом» снова нужен максимальный настрой. Эмоций хватит?
– У нас опытная команда, уже набившая шишек. Мы умеем управлять эмоциями. Да, игра с «Динамо» была большая, эмоциональная и с хорошим результатом. Но для нас это вообще не проблема.
– Ожидали, что «Локомотив» выдаст столь яркий старт в чемпионате?
– У «Локомотива» хороший костяк, состоящий из российских футболистов. Удачными получились трансферы – тот же Зелимхан Бакаев неплохо вписался. Многие другие ребята набрали оптимальную форму. Ну и видно, что у них сейчас тоже хороший коллектив.
- Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:15 мск.
- «Локомотив» занимает 3-е место в РПЛ с 27 очками после 13 туров. «Зенит» идет 4-м с 26 баллами.
Источник: официальный сайт «Зенита»