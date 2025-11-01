Ташуев – о приглашении Лички в «Спартак»: «Почему в «Динамо» позвали его, а не меня?»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев высказался о возможном назначении Марцела Лички в «Спартак».

«[Спортивный директор «Спартака» Франсис] Кахигао говорит, что при нем не будет русского тренера. Мягко выражаясь – это моветон, очень некрасиво.

Личка может возглавить «Спартак»? Почему Личка? С какого перепугу, я не могу понять? Я удивляюсь.

Хочется высказаться, в конце концов, в защиту себя. Я занимаю со средненьким составом и без лидеров с «Ахматом» пятое место, Личка с «Оренбургом» восьмое. Почему «Динамо» приглашает Личку, а не меня с красивым футболом? Я нормально отношусь к Марцелу, но я не понимаю, честно», – сказал Ташуев.