Мбаппе ответил, сможет ли он превзойти Роналду

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе считает, что быть упомянутым в одном ряду игроков с экс-форвардом мадридцев Криштиану Роналду – большая честь.

– Считаете ли вы, что сможете превзойти Криштиану Роналду?

– Не знаю, как ответить на этот вопрос. Все знают, что Криштиану – эталон в «Мадриде», номер один. Я здесь полтора года, а он – провел девять лет. Я не могу сравнивать себя с тем, что он сделал; мой путь другой.

Я хочу проложить свой собственный путь, но быть упомянутым рядом с Криштиану – уже большая честь. Я сосредоточен только на прокладывании своего пути, помощи команде и завоевании всех возможных титулов.