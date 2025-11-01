Мбаппе ответил, сможет ли он превзойти Роналду

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе считает, что быть упомянутым в одном ряду игроков с экс-форвардом мадридцев Криштиану Роналду – большая честь.
– Считаете ли вы, что сможете превзойти Криштиану Роналду?
– Не знаю, как ответить на этот вопрос. Все знают, что Криштиану – эталон в «Мадриде», номер один. Я здесь полтора года, а он – провел девять лет. Я не могу сравнивать себя с тем, что он сделал; мой путь другой.
Я хочу проложить свой собственный путь, но быть упомянутым рядом с Криштиану – уже большая честь. Я сосредоточен только на прокладывании своего пути, помощи команде и завоевании всех возможных титулов.
- Мбаппе провел за «Реал» 72 матча, забил 60 голов, сделал 7 ассистов.
- За время выступлений в мадридском клубе в 2009–2018 годах Роналду провел за него 438 матчей, забил 450 голов, сделал 131 ассист.
Источник: Marca