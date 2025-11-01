Введите ваш ник на сайте
Мбаппе ответил, сможет ли он превзойти Роналду

Сегодня, 10:56
1

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе считает, что быть упомянутым в одном ряду игроков с экс-форвардом мадридцев Криштиану Роналду – большая честь.

– Считаете ли вы, что сможете превзойти Криштиану Роналду?

– Не знаю, как ответить на этот вопрос. Все знают, что Криштиану – эталон в «Мадриде», номер один. Я здесь полтора года, а он – провел девять лет. Я не могу сравнивать себя с тем, что он сделал; мой путь другой.

Я хочу проложить свой собственный путь, но быть упомянутым рядом с Криштиану – уже большая честь. Я сосредоточен только на прокладывании своего пути, помощи команде и завоевании всех возможных титулов.

  • Мбаппе провел за «Реал» 72 матча, забил 60 голов, сделал 7 ассистов.
  • За время выступлений в мадридском клубе в 2009–2018 годах Роналду провел за него 438 матчей, забил 450 голов, сделал 131 ассист.

Источник: Marca
Испания. Примера Аль-Наср Реал Роналду Криштиану Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1761987938
Во блин статистика, что у одного, что у другого, машины и настоящие нападающие. А в ЦСКА три рахита за сезон десять голов забить не могут, ужоссссс.
Ответить
Все новости
