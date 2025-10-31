Винисиус нарядился в костюм клоуна

Нападающий «Реала» Винисиус отпраздновал Хэллоуин в компании своей девушки Вирджинии.
Бразилец нарядился в костюм клоуна.
- В начале октября стало известно о расставании Винисиуса с Фонсекой после того, как в интернет попала переписка бразильца с другой женщиной, моделью Дэй Магальяэс.
- Футболист тогда принес извинения: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново». Фонсека допускала, что даст ему 2-й шанс.
- На прошлой неделе во время Эль Класико против «Барселоны» Винисиус заявил об уходе из «Реала».
Источник: «Бомбардир»