В РФС рассказали о проблеме с делом «Химок»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о причинах переносе заседания по рассмотрению дела «Химок».
«Вчера состоялось заседание по футбольному клубу «Химки». В нeм приняли участие бывшие генеральные директора Оленев и Брехов.
В связи с тем, что необходимо исследовать ещe ряд обстоятельств, заседание отложено на 7 ноября», – сказал Григорьянц.
КДК дважды переносил рассмотрение дела из-за неучастия бывшего гендиректора «Химок» Николая Оленева.
- Ранее арбитражный суд Московской области признал АНО «Футбольный клуб «Химки» банкротом.
- В прошлом сезоне «Химки» заняли 12-е место в РПЛ.
- Клуб не получил лицензию для участия в турнире в сезоне-2025/26 и объявил о приостановке своей деятельности.
Источник: «Чемпионат»