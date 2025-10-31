В РФС рассказали о проблеме с делом «Химок»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о причинах переносе заседания по рассмотрению дела «Химок».

«Вчера состоялось заседание по футбольному клубу «Химки». В нeм приняли участие бывшие генеральные директора Оленев и Брехов.

В связи с тем, что необходимо исследовать ещe ряд обстоятельств, заседание отложено на 7 ноября», – сказал Григорьянц.

КДК дважды переносил рассмотрение дела из-за неучастия бывшего гендиректора «Химок» Николая Оленева.