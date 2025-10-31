Агент высказался об интересе «Спартака» к Леандриньо

Агент Маркос Бонфим прокомментировал информацию о том, что защитник «Васко да Гама» Леандриньо может перейти в «Спартак».
«В этом нет ничего официального», – сказал Бонфим.
20-летний Леандриньо в этом году провел 1 матч за «Васко да Гама». С января по июнь он выступал на правах аренды за «Аль-Шабаб». В 11 встречах за садовский клуб игрок отметился 1 асисстом.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,8 миллиона евро.
- Контракт Леандриньо с «Васко да Гама» рассчитан до 31 января 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»