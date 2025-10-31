Денисов рассказал о настрое «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартак» Даниил Денисов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Настраиваемся на хорошую непростую игру с «Краснодаром», в которой рассчитываем победить. У нас хорошие воспоминания от прошлого выезда туда, когда мы выиграли 4:1 в прошлом сезоне. Будем готовиться к противостоянию с хорошим соперником и, надеюсь, проведем отличный матч», – сказал Денисов.
- Игра пройдет в Краснодаре 2 ноября и начнется в 19:30 мск.
- «Быки» лидируют в РПЛ с 29 очками после 13 туров. «Спартак» идет 6-м с 22 баллами.
Источник: «Известия»