Ерохин высказался о планах после карьеры

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не планирует покидать футбол по окончании игровой карьеры.

«Планы после завершения карьеры? Пока не знаю, нахожусь в моменте. Параллельно стараюсь получать различные знания. А что будет после карьеры и когда она закончится, пока сложно сказать. Держу себя в форме, чтобы помогать команде.

Тренерство? Один из вариантов. Есть определенный опыт и понимание. Но таких вариантов может быть достаточно много.

Работать в структуре «Зенита»? Было бы интересно. «Зенит» сыграл большую роль в моей жизни, главный клуб в карьере. Всегда стараюсь помогать команде и на поле, и в тренировочном процессе. Хотелось бы продолжать приносить пользу и дальше в любом качестве», – сказал Ерохин.