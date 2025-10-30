Дьяков высказался о возможной отставке Карпина из «Динамо»

Бывший динамовец Виталий Дьяков высказался о ситуации в клубе при главном тренере Валерии Карпине.

«Очевидно, что-то не получается: нет стабильности в игре и в наборе очков. С «Зенитом» стали играть дисциплинированно, чересчур упростили футбол и, возможно, из-за этого в атаке было без моментов. Но и не сказать, что у «Зенита» было особо много моментов. Хотя два мяча всe равно пропустили. Сказался уход Карраскаля и вратарская чехарда: то кто-то травмирован, то «привозят» – отсюда и неуверенность.

У Карпина карт-бланш как минимум до конца сезона. Не верю в его увольнение. Либо Карпин от сборной отойдeт, если нас не вернут на международные соревнования. С трудом верится, что Карпин уйдeт, он продолжит работать, естественно, если «Динамо» не начнeт сейчас «гореть» всем подряд. На позиции, которая у «Динамо» есть сейчас, до конца сезона доработает, а начиная со следующего уже будет спрос. Два года терпеть никто не будет», – сказал Дьяков.