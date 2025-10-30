Сафонов прокомментировал ничью «ПСЖ» с аутсайдером

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о потере очков в матче Лиги 1 против «Лорьяна» (1:1).
«Ничья против «Лорьяна». Тяжело набираются очки в этом сезоне.
Продолжаем работать как команда. Много интересных матчей впереди, так что готовимся сыграть уже послезавтра», – написал Сафонов.
- В прошлом сезоне Матвей провел за команду 17 встреч, пропустил 13 голов, сыграл на ноль в 7 поединках. В этом сезоне у россиянина 0 матчей.
- Сафонов выиграл с «ПСЖ» 5 трофеев.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова