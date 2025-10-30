Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть за «Зенит» в этом году

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровых проблемах команды перед матчем с «Локомотивом».
– Насколько серьезны кадровые проблемы у «Зенита»?
– Продолжают восстановление Матео Кассьерра и Арсен Адамов. Дуглас Сантос тоже не поможет в этой игре. Остальные готовятся к матчу.
– Насколько соответствует действительности информация, что Дуглас Сантос выбыл до конца года?
– Не знаю, откуда берется такая информация. После того как Дуглас получил повреждения, какое‑то время он находится в состоянии покоя. Когда начнет реабилитацию – будет видно, и станут известны более точные даты его возвращения. Надеемся, что он нам поможет.
- Матч 14-го тура «Зенит» – «Локомотив» пройдет 1 ноября и начнется в 20:15 мск.
- Сообщалось, что Дуглас Сантос получил травму плеча перед встречей 13-го тура с «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»