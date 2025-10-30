Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть за «Зенит» в этом году

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровых проблемах команды перед матчем с «Локомотивом».

– Насколько серьезны кадровые проблемы у «Зенита»?

– Продолжают восстановление Матео Кассьерра и Арсен Адамов. Дуглас Сантос тоже не поможет в этой игре. Остальные готовятся к матчу.

– Насколько соответствует действительности информация, что Дуглас Сантос выбыл до конца года?

– Не знаю, откуда берется такая информация. После того как Дуглас получил повреждения, какое‑то время он находится в состоянии покоя. Когда начнет реабилитацию – будет видно, и станут известны более точные даты его возвращения. Надеемся, что он нам поможет.