Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Для меня это станет катастрофой»: Челестини опасается ухода игрока ЦСКА

«Для меня это станет катастрофой»: Челестини опасается ухода игрока ЦСКА

Вчера, 17:05
3

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о возможной продаже полузащитника Матвея Кисляка.

– Больше всего хочется спросить о Кисляке. О нeм сейчас говорят как о будущем и уже настоящем российского футбола. Что вас больше всего восхищает в нeм?

Его главное отличие от всех – ментальность и психология. Кисляк очень молод, но у него всe очень чeтко в голове. Да, конечно, Матвей прекрасно играет в футбол, очень умный игрок. Однако не это главное.

К нам приехал диетолог – Кисляк сразу же подошeл к нему и попросил: «Работай со мной отдельно, я хочу становиться лучше». В тренажeрном зале он самый активный. С массажей и восстановления выходит последним.

Я не хочу говорить о его футбольных качествах, сейчас не об этом. А вот – голова. В этом он действительно топ! Матвей – потрясающий. Возможно, в техническом плане он чуть уступает тому же Облякову – тот тоньше, но преимущества на поле Кисляк добивается за счeт головы, а не за счeт техники.

В каждом матче он успешен, даже если конкретно для себя проводит не самую хорошую игру. В каждом матче он выдаeт 105% от своих возможностей.

У команды мало что получалось во встречах с «Сочи» и «Ростовом», однако Кисляк брал на себя, старался руководить игрой. Он играет только на благо команды. Если Матвей так продолжит – будет выдавать не 105%, а 110%. Кисляк – игрок-мечта для тренера.

– Многие говорят, что ему нужно уезжать в Европу. Понятно, что вы как тренер ЦСКА этого не хотите. Но вам не кажется, что здесь без еврокубков он упрeтся в потолок?

– Играть в еврокубках – очень важно. Не забываем, что и сборная России не играет в Европе. Однако я надеюсь, что вещи вне футбола станут лучше и мы сможем в следующем году сыграть в Европе. И это поможет нам наслаждаться игрой Кисляка за ЦСКА на международной арене.

– Если представить, что завтра он к вам придeт и скажет: «Мистер, у меня есть предложения из Англии, Испании, Германии, Франции и Италии. Дайте совет, куда ехать». Какой совет дадите?

Кис может играть в любом европейском чемпионате. Может быть, из-за его антропометрических данных в Англии будет посложнее. Опять-таки – зависит от команды. Матвею нужен мяч, он влюблeн в мяч.

Единственный совет, который я ему дал бы, звучал бы так: «Не выбирай клуб, выбирай тренера». Это частая и большая ошибка агентов, когда они идут на поводу у клубов, которые платят зарплату и агентские. Но в состав игрока всe равно ставит тренер. Я бы спросил у Кисляка: «Тренер заинтересован в тебе? Какие у него идеи?»

Конечно, если представить, что такое действительно случится, то для меня это станет катастрофой (улыбается). Однако если Матвей действительно будет считать трансфер в Европу лучшим шагом для развития, то кто я такой, чтобы уговаривать его остаться?

  • 20-летний Кисляк – воспитанник ЦСКА.
  • За главную команду армейцев он провел 62 матча, забил 9 голов и сделал 6 ассистов.
  • Рыночная стоимость хавбека – 16 миллионов евро.

Еще по теме:
ЦСКА повысит зарплату Челестини 2
Челестини раскрыл, что сказал Акинфееву после его ошибки в матче с «Ростовом»
Челестини объяснил, почему увеличил штрафы в ЦСКА по сравнению с «Базелем» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей Челестини Фабио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1761748372
)) "Кис") Евангелие для Матвея. Новый завет от швейцарского епископа.)
Ответить
...уефан
1761752644
...вот, это отдифирамболил! Вах!...
Ответить
САНЁК17
1761763737
А куда он хочет рвануть?
Ответить
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Все новости
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ
22:55
Акинфеев рассказал о работе с Черчесовым
22:44
Ерохин высказался о планах после карьеры
21:07
Стало известно, кто отказался брать Тикнизяна в «Спартак»
20:57
1
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
Назначения комментаторов на 14-й тур РПЛ
20:16
Дьяков высказался о возможной отставке Карпина из «Динамо»
18:55
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
18:39
26
ФотоМостовой сделал фото и подписал: «Величайший!»
18:30
1
Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»
18:21
3
ФотоАкинфеев поименно поздравил всех своих тренеров с праздником
18:11
3
Колыванов – об отсутствии предложений: «Я слишком сильный, меня боятся приглашать»
17:45
6
Карпин – Зидану: «Иди ***, клоун!»
17:40
22
Мамаев сказал, какого российского тренера нужно назначить в «Спартак»
17:39
1
«Спартак» отказался от покупки Глушенкова
17:30
12
Казаков объяснил, почему Личка не подходит «Спартаку» и «Динамо»
17:13
1
«Зенит» оштрафовали за кричалки болельщиков про Москву
16:53
23
Семак сказал, как «Зенит» будет справляться с Батраковым
16:45
5
Реакция Мостового на повышение оклада Челестини в ЦСКА
16:36
1
Семин объяснил, почему Личка подходит на пост главного тренера «Спартака»
15:50
3
Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть за «Зенит» в этом году
15:38
1
Мостовой объяснил, почему Соболев не стал вторым Дзюбой
15:29
1
Лучший бомбардир «Пари НН» заинтересовал московский клуб РПЛ
14:55
Экс-тренер «Спартака» предложил трех кандидатов на замену Станковичу
14:47
8
ФотоСтали известны сроки восстановления Бабича после операции на крестах
14:35
6
Кисляка назвали игроком среднего уровня для Европы
14:21
3
Названа сумма, за которую ЦСКА может купить форварда из Мексики
14:09
1
Абаскаль назвал условие для улучшения результатов «Спартака» в этом сезоне
13:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 