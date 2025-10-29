«Для меня это станет катастрофой»: Челестини опасается ухода игрока ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о возможной продаже полузащитника Матвея Кисляка.

– Больше всего хочется спросить о Кисляке. О нeм сейчас говорят как о будущем и уже настоящем российского футбола. Что вас больше всего восхищает в нeм?

– Его главное отличие от всех – ментальность и психология. Кисляк очень молод, но у него всe очень чeтко в голове. Да, конечно, Матвей прекрасно играет в футбол, очень умный игрок. Однако не это главное.

К нам приехал диетолог – Кисляк сразу же подошeл к нему и попросил: «Работай со мной отдельно, я хочу становиться лучше». В тренажeрном зале он самый активный. С массажей и восстановления выходит последним.

Я не хочу говорить о его футбольных качествах, сейчас не об этом. А вот – голова. В этом он действительно топ! Матвей – потрясающий. Возможно, в техническом плане он чуть уступает тому же Облякову – тот тоньше, но преимущества на поле Кисляк добивается за счeт головы, а не за счeт техники.

В каждом матче он успешен, даже если конкретно для себя проводит не самую хорошую игру. В каждом матче он выдаeт 105% от своих возможностей.

У команды мало что получалось во встречах с «Сочи» и «Ростовом», однако Кисляк брал на себя, старался руководить игрой. Он играет только на благо команды. Если Матвей так продолжит – будет выдавать не 105%, а 110%. Кисляк – игрок-мечта для тренера.

– Многие говорят, что ему нужно уезжать в Европу. Понятно, что вы как тренер ЦСКА этого не хотите. Но вам не кажется, что здесь без еврокубков он упрeтся в потолок?

– Играть в еврокубках – очень важно. Не забываем, что и сборная России не играет в Европе. Однако я надеюсь, что вещи вне футбола станут лучше и мы сможем в следующем году сыграть в Европе. И это поможет нам наслаждаться игрой Кисляка за ЦСКА на международной арене.

– Если представить, что завтра он к вам придeт и скажет: «Мистер, у меня есть предложения из Англии, Испании, Германии, Франции и Италии. Дайте совет, куда ехать». Какой совет дадите?

– Кис может играть в любом европейском чемпионате. Может быть, из-за его антропометрических данных в Англии будет посложнее. Опять-таки – зависит от команды. Матвею нужен мяч, он влюблeн в мяч.

Единственный совет, который я ему дал бы, звучал бы так: «Не выбирай клуб, выбирай тренера». Это частая и большая ошибка агентов, когда они идут на поводу у клубов, которые платят зарплату и агентские. Но в состав игрока всe равно ставит тренер. Я бы спросил у Кисляка: «Тренер заинтересован в тебе? Какие у него идеи?»

Конечно, если представить, что такое действительно случится, то для меня это станет катастрофой (улыбается). Однако если Матвей действительно будет считать трансфер в Европу лучшим шагом для развития, то кто я такой, чтобы уговаривать его остаться?