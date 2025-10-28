Глебов из ЦСКА объяснил, почему восхищается игрой Доку

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов подробно рассказал о своей симпатии к Жереми Доку.

Два месяца назад армеец назвал нападающего «Манчестер Сити» любимым футболистом.

– Почему он?

– Ну вот реально движение одно, а решает всe. То есть даже посмотреть: с кем-то они играли, он сделал этот финт, просто в штрафную зашeл, ударил, вратарь отбил, забили гол.

И таких у него в каждом матче моментов, когда он один может троих за счeт взрывного действия обыграть, и гол приходит.

Поэтому какая разница: финт, переступы, радуга или вот это движение.

– Многие говорят он прямолинейный. Ты как к этому относишься?

– Я и не спорю. Не скажу, что я супердриблeр. Прямолинейный, но эффективный – это главное, наверное.

Повторюсь: он делает одно движение, но кто его может остановить с этим движением, если он быстрее всех?

Он просто сделает этот финт, забьeт, а все будут говорить, что он прямолинейный.