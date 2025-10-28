Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о конкуренции Сафонова и Шевалье

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на пресс-конференции ответил на вопрос о вратарской конкуренции в команде.

Летом парижский клуб покинул Джанлуиджи Доннарумма.

Вместо него «ПСЖ» купил Люка Шевалье у «Лилля».

С тех пор российский голкипер Матвей Сафонов ни разу не выходил на поле.

«Происходит по-разному. Сегодня ситуация положительная, завтра может быть отрицательной. Я стремлюсь наилучшим образом реализовать то, что, по моему мнению, подходит для команды.

Ни у кого нет гарантированного места в составе. Все зависит от уровня, от того, что мы считаем лучшим для себя», – сказал Энрике.