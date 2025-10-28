Кержаков рассказал о «не лучшем» эмоциональном состоянии Карпина

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков оценил результаты «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

«Думаю, Карпин находится не в лучшем эмоциональном состоянии. На него оказывается огромное давление. Каждую неделю кто угодно говорит, когда уже Валерий Георгиевич покинет свой пост.

Думаю, Карпин об этом знает. Когда происходят такие ситуации, травмы, ему приходится лепить то, что, наверное, он не хотел лепить в начале сезона. Это всe равно одно на одно накладывается», – сказал Кержаков.