Карпина назвали «хреновым» тренером: «Думаю, ему по силам вывести «Динамо» в ФНЛ»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон разочарован игрой московской команды против «Зенита» в 13-м туре РПЛ.

«Обсуждать тут больше нечего. Я вообще сомневаюсь, что Карпин понимает смысл футбола. В бытность игроком бегал как бык туда-сюда, такой футбол и ставит. Честно, даже не помню такого хренового тренера. Наверное, со времен Гржебика и Вортмана такие бездари не тренировали некогда великий клуб.

Каюсь, когда состав увидел, то решил, что он играет с Маричалем и Касересом на флангах, потому что представить, что этот *** [выберет] мощнейшую схему 5-2-3 было сложно, но это было так.

Правда, Сергеев играл в полузащите большую часть матча, что довольно отважно, если учесть его технические возможности (человек буквально борется с мячом, почти всегда проигрывая эту борьбу).

Короче, в стартовом составе только вратарь, центральные защитники, Глебов, Тюкавин и Битело были на своих позициях. Остальные опять бегали где придется. В результате центра поля не было вообще.

Такой вот тренер у «Динамо». Игра – типичный «Ростов» в неудачный сезон. Позиция в таблице соответствует. Атаки у команды больше нет вообще (просто вдумайтесь: вместо Нгамале, Карраскаля, Гладышева, теперь бегают Сергеевы и Маухубы). В обороне, как и раньше, отборные клоуны. Валерон, ну ты хоть 5 клоунов поставь, хоть 6, хоть 7 – они все равно насрут.

Ну хоть Осипенко во втором тайме убрал (тот, наверное, сломался), хотя напрашивалась замена Касереса, которого чудом не удалили. Впрочем, нормальный судья удалил бы у «Динамо» игроков пять сегодня, но судил какой-то идиот, который чуть до драки не довел ситуацию на поле.

Справедливым был бы счет 5:0. Команды просто нет, игры нет, защиты нет, атаки нет, вратаря нет. До зоны стыков не так уж и далеко.

Еще повезло, что в прошлом туре в самом конце отскочили, иначе было бы 4 поражения в 5 турах. Думаю, Карпину по силам вывести «Динамо» в ФНЛ.

Его, конечно, опять никто не уволит. Нет сил и яиц у руководства на такое решение. Будут терпеть, говорить про «достойную игру» и ждать от Карпуши чуда, но чудо уже случилось. Из крепкой боевой команды, играющей в атакующий футбол, «Динамо» всего за полгода превратилось в аутсайдера, который только и умеет, что лупить соперников по ногам и играть на вынос.

*** [Кошмар] полный, конечно. Очень горько за всем этим наблюдать. Карпин, иди *** [к черту] из «Динамо», пожалуйста. У тебя есть сборная, громи дальше соперников из Лимпопо и изображай тренера, а в «Динамо» пусть назначат настоящего специалиста«, – написал Мэддисон в своем телеграм-канале.