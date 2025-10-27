Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпина назвали «хреновым» тренером: «Думаю, ему по силам вывести «Динамо» в ФНЛ»

Карпина назвали «хреновым» тренером: «Думаю, ему по силам вывести «Динамо» в ФНЛ»

Сегодня, 15:51

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон разочарован игрой московской команды против «Зенита» в 13-м туре РПЛ.

«Обсуждать тут больше нечего. Я вообще сомневаюсь, что Карпин понимает смысл футбола. В бытность игроком бегал как бык туда-сюда, такой футбол и ставит. Честно, даже не помню такого хренового тренера. Наверное, со времен Гржебика и Вортмана такие бездари не тренировали некогда великий клуб.

Каюсь, когда состав увидел, то решил, что он играет с Маричалем и Касересом на флангах, потому что представить, что этот *** [выберет] мощнейшую схему 5-2-3 было сложно, но это было так.

Правда, Сергеев играл в полузащите большую часть матча, что довольно отважно, если учесть его технические возможности (человек буквально борется с мячом, почти всегда проигрывая эту борьбу).

Короче, в стартовом составе только вратарь, центральные защитники, Глебов, Тюкавин и Битело были на своих позициях. Остальные опять бегали где придется. В результате центра поля не было вообще.

Такой вот тренер у «Динамо». Игра – типичный «Ростов» в неудачный сезон. Позиция в таблице соответствует. Атаки у команды больше нет вообще (просто вдумайтесь: вместо Нгамале, Карраскаля, Гладышева, теперь бегают Сергеевы и Маухубы). В обороне, как и раньше, отборные клоуны. Валерон, ну ты хоть 5 клоунов поставь, хоть 6, хоть 7 – они все равно насрут.

Ну хоть Осипенко во втором тайме убрал (тот, наверное, сломался), хотя напрашивалась замена Касереса, которого чудом не удалили. Впрочем, нормальный судья удалил бы у «Динамо» игроков пять сегодня, но судил какой-то идиот, который чуть до драки не довел ситуацию на поле.

Справедливым был бы счет 5:0. Команды просто нет, игры нет, защиты нет, атаки нет, вратаря нет. До зоны стыков не так уж и далеко.

Еще повезло, что в прошлом туре в самом конце отскочили, иначе было бы 4 поражения в 5 турах. Думаю, Карпину по силам вывести «Динамо» в ФНЛ.

Его, конечно, опять никто не уволит. Нет сил и яиц у руководства на такое решение. Будут терпеть, говорить про «достойную игру» и ждать от Карпуши чуда, но чудо уже случилось. Из крепкой боевой команды, играющей в атакующий футбол, «Динамо» всего за полгода превратилось в аутсайдера, который только и умеет, что лупить соперников по ногам и играть на вынос.

*** [Кошмар] полный, конечно. Очень горько за всем этим наблюдать. Карпин, иди *** [к черту] из «Динамо», пожалуйста. У тебя есть сборная, громи дальше соперников из Лимпопо и изображай тренера, а в «Динамо» пусть назначат настоящего специалиста«, – написал Мэддисон в своем телеграм-канале.

  • «Динамо» проиграло «Зениту» со счетом 1:2.
  • Столичная команда опустилась на 9-е место в таблице РПЛ.

Еще по теме:
Карпин объяснил выбор состава сборной России на ноябрьские матчи 1
Названа главная проблема «Динамо» при Карпине 2
Карпина уличили в «нервяке»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Карпин Валерий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпина назвали «хреновым» тренером: «Думаю, ему по силам вывести «Динамо» в ФНЛ»
15:51
ВидеоОрлов: «Как можно было засчитать гол «Динамо» в ворота «Зенита»?!»
15:43
2
«Ювентус» объявил об увольнении главного тренера
15:05
6
Орлов назвал игрока, который не походит «Зениту»: «Не хватает ему нужных качеств»
14:50
3
Карпин объяснил выбор состава сборной России на ноябрьские матчи
14:35
1
Расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи
14:02
6
ФотоДзюба – о прическе Батракова: «В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя»
13:47
8
Видео«Палево, епта»: Аршавин высмеял Захаряна за неоригинальную сумку
13:35
5
Динамовец Рубенс заявил, что судья свистел в пользу «Зенита»: «Ощущение, что у соперника было 12 игроков»
13:17
14
Винисиус заявил об уходе из «Реала»
12:46
8
Все новости
Все новости
Кафанов рассказал о выборе вратарей сборной России на матчи с Перу и Чили
16:16
Умер 56-летний диктор ЦСКА Игорь Плешаков
15:17
Расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи
14:02
6
ФотоДзюба – о прическе Батракова: «В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя»
13:47
8
Динамовец Рубенс заявил, что судья свистел в пользу «Зенита»: «Ощущение, что у соперника было 12 игроков»
13:17
14
Орлов прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Динамо»
13:02
2
Реакция Рабинера на попытку похищения Мостового
12:36
2
Назван сильнейший игрок в истории России
12:24
2
Бителло ответил, что надо сделать «Динамо» для побед
11:55
1
Названа причина, почему похитители выбрали именно Мостового
11:43
4
Появилось объяснение знаменитой ошибки Филимонова в матче с Украиной
11:37
1
70-летний Гусев ответил, увидит ли он еще одно чемпионство «Динамо»
11:26
9
Похитители Мостового раскрыли цель преступления
11:10
7
Мостовой прокомментировал попытку похищения
10:59
4
«Матч ТВ» покажет 3 игры 14-го тура РПЛ
10:53
1
Болельщики «Зенита» выложили шутливый пост на тему сорвавшегося похищения Мостового
10:42
2
Угальде конкретно ответил, покинет ли «Спартак» зимой
10:36
4
Ловчев определил лучшего легионера РПЛ
10:25
Похитителями Мостового оказались студенты, которыми управлял «Сатанист»
10:12
13
ВидеоОпубликованы кадры неудавшегося похищения Мостового
09:44
10
Гусев определил сильнейшего тренера в истории России
09:33
Казаков похвалил Мостового за срыв своего похищения
09:14
3
Названа главная проблема «Динамо» при Карпине
09:08
2
Мостового едва не похитили неизвестные – он смог отбиться
08:45
10
Слишкович ответил на слова Талалаева: «Ты унижаешь своих коллег»
00:18
3
Назван наиболее стабильный клуб в РПЛ
Вчера, 23:55
3
Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» над «Рубином»
Вчера, 23:40
Семак объяснил, почему Соболев остался в запасе с «Динамо»
Вчера, 23:26
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 