Ловчев определил лучшего легионера РПЛ

Бывший спартаковец Евгений Ловчев выделил лучшего легионера РПЛ.
«Сейчас, честно говоря, таких [легионеров], кто сразу бросался бы в глаза, я почти не вижу. Вендел только, он выделяется. Хотя когда были Малком и другие – они были сильнее всех на голову.
Сейчас таких нет толком, трудно сказать. Лишь Вендела выделю. По сути, только в «Зените» можно кого-то отметить. Они покупают бразильцев за большие деньги, это сборники, сильные футболисты», – сказал Ловчев.
- Вендел в РПЛ с 2020 года.
- Игрок стоит 18 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у бразильца 10 матчей, 2 ассиста.
Источник: «Советский спорт»