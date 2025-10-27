Ловчев определил лучшего легионера РПЛ

Бывший спартаковец Евгений Ловчев выделил лучшего легионера РПЛ.

«Сейчас, честно говоря, таких [легионеров], кто сразу бросался бы в глаза, я почти не вижу. Вендел только, он выделяется. Хотя когда были Малком и другие – они были сильнее всех на голову.

Сейчас таких нет толком, трудно сказать. Лишь Вендела выделю. По сути, только в «Зените» можно кого-то отметить. Они покупают бразильцев за большие деньги, это сборники, сильные футболисты», – сказал Ловчев.