Карпин раскритиковал судейство в игре с «Зенитом»: «Кто‑то должен с этим разбираться»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин остался недоволен судейством в матче с «Зенитом».

Московская команда уступила в 13-м туре РПЛ со счетом 1:2.

Игру обслуживал главный арбитр Алексей Сухой.

– Как оцените работу Сухого? Он не слишком мало времени добавил, учитывая, что только пауза из‑за красной карточки была минут пять?

– Вы сами все сказали, добавить нечего. Я практически никогда не бываю доволен работой судьи. Трактовки часто по‑разному. Сергей Богданович [Семак] недоволен, я недоволен. Это надо умудриться всех вывести из себя. Кто‑то должен с этим разбираться – клуб или федерация. Вопрос не ко мне.