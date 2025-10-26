Введите ваш ник на сайте
Челестини сформулировал, какого игрока не хватает ЦСКА

Сегодня, 09:45
3

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил, какого игрока хочет видеть в команде.

Накануне москвичи победили «Крылья Советов» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

– Есть ли прогресс в линии нападения?

– Я выпустил двух нападающих. Они играют, пытаемся им помогать. Сейчас у нас, правда, забивают защитники, это тоже хорошо. Надеемся, нападающие тоже начнут забивать.

Хорошо было бы иметь такого киллера, убийцу, который подберет мяч и забьет. Нам нужен нападающий, который будет забивать. Я не вижу другого способа, как просто доверять им.

  • Челестини в команде с лета.
  • ЦСКА лидирует в таблице, но сегодня его могут подвинуть.
  • В следующем туре москвичи примут «Пари НН» (31 октября).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Челестини Фабио
qawzsexdr
1761462809
Желание тренера каждой команды без исполнения.
Ответить
Коста008
1761463238
Подписать такого иностранца будет очень сложно, это сразу 20+ в валюте, и долго уговаривать его к нам приехать...а найти "второго Даку" - ребус без гарантии результата...посмотрим, что будет делать спортблок ЦСКА зимой...есть ещё вариант с возрастными нападающими,но тут вариант на пару сезонов будет с очевидной потерей стоимости и качества по итогу
Ответить
Интерес
1761463265
Поройтесь в младшем классе.Почему-то другие клубы находят, а наши "поисковики" всё ищут "вагнеров", который год, и всё с предсказуемым результатом.Может , их поменять, "поисковиков", а то все в восторге от их работы, а на деле...
Ответить
