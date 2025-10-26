Челестини сформулировал, какого игрока не хватает ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил, какого игрока хочет видеть в команде.
Накануне москвичи победили «Крылья Советов» (1:0) в 13-м туре РПЛ.
– Есть ли прогресс в линии нападения?
– Я выпустил двух нападающих. Они играют, пытаемся им помогать. Сейчас у нас, правда, забивают защитники, это тоже хорошо. Надеемся, нападающие тоже начнут забивать.
Хорошо было бы иметь такого киллера, убийцу, который подберет мяч и забьет. Нам нужен нападающий, который будет забивать. Я не вижу другого способа, как просто доверять им.
- Челестини в команде с лета.
- ЦСКА лидирует в таблице, но сегодня его могут подвинуть.
- В следующем туре москвичи примут «Пари НН» (31 октября).
Источник: «Матч ТВ»