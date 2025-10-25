Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги домашнего матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Армейцы выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол был забит 72-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Что было негативного и позитивного в игре?

– Чтобы выиграть такие матчи, нужно много сделать. Не всегда получается играть ярко и забивать по четыре гола.

Обычно «Крылья» прессингуют на половине соперника, сегодня они не выходили со своей половины поля, и нам было очень сложно.

Это был крайне сложный матч, это задвоенные очки, они стоят больше. Я очень доволен.

– Вы понимаете, что «Крылья» разбирают вашу игру и становится сложнее играть?

– Мы не всегда будем легко побеждать. У каких‑то команд проще отбирать мячи. Понятно, что нас изучают, если ты играешь в такую схему, как мы, то в атаке будут проблемы, а в обороне – вряд ли.

– Жоао Виктору вы предпочли Лукина. Это оправдалось. Почему так решили?

– Я всегда говорю: когда Жоао играл в первый раз, вы мне тоже задавали такой вопрос. Жоао был в хорошем состоянии, у него хорошая скорость, и выбор сделал в его пользу. Сейчас я подумал, что Лукин может составить хорошую пару Дивееву.

– Сегодняшний день был объявлен днем Игоря Акинфеева. Не было ли желания в конце дать поиграть капитану?

– Я немножко нервничал, да. Ситуация была не столь спокойная и благоприятная. Не думал в это время, чтобы поменять вратаря.

С учетом травмы выход Игоря был невозможен. В голове даже не зародилось такой мысли. Впереди [у него] много лет [карьеры], можем отметить его сорокалетие.