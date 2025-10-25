В «Спартаке» прояснили ситуацию с травмой Бабича

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о травме защитника команды Срджана Бабича.

Сербский футболист получил разрыв крестообразной связки в матче с «Ростовом» (1:1).

Он пропустит полгода.

При этом летом у Бабича истекает контракт.

– Перенес ли Бабич операцию? Сколько времени займет восстановление?

– 28 октября будет операция. Мы все его поддерживаем, рядом с ним. Он прекрасный футболист и человек. Это потеря для нас. Кроме всего прочего, он имеет важное значение в раздевалке. Желаю, чтобы все прошло хорошо, не могу точно назвать сроков восстановления, но мы желаем ему скорейшего выздоровления.