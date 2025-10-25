В «Спартаке» прояснили ситуацию с травмой Бабича

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о травме защитника команды Срджана Бабича.
- Сербский футболист получил разрыв крестообразной связки в матче с «Ростовом» (1:1).
- Он пропустит полгода.
- При этом летом у Бабича истекает контракт.
– Перенес ли Бабич операцию? Сколько времени займет восстановление?
– 28 октября будет операция. Мы все его поддерживаем, рядом с ним. Он прекрасный футболист и человек. Это потеря для нас. Кроме всего прочего, он имеет важное значение в раздевалке. Желаю, чтобы все прошло хорошо, не могу точно назвать сроков восстановления, но мы желаем ему скорейшего выздоровления.
Источник: «Матч ТВ»