Реакция Радимова на сложную победу «Спартака» над «Оренбургом»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал исход матча 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург» (1:0).
«Не, ну в целом «Спартак» выиграл, три очка получил. Пусть Деян Станкович идет на пресс-конференцию и там объясняет, почему такое качество. Это называется «игрой меньше, тремя очками больше», – высказался Радимов.
- «Спартак» остался на 6-м месте.
- Команда отстает от 1-го места на 4 очка, но у конкурентов матч в запасе.
- В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (2 ноября).
Источник: «РБ Спорт»