Реакция Радимова на сложную победу «Спартака» над «Оренбургом»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал исход матча 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург» (1:0).

«Не, ну в целом «Спартак» выиграл, три очка получил. Пусть Деян Станкович идет на пресс-конференцию и там объясняет, почему такое качество. Это называется «игрой меньше, тремя очками больше», – высказался Радимов.