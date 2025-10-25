Введите ваш ник на сайте
Реакция Радимова на сложную победу «Спартака» над «Оренбургом»

Сегодня, 17:05
4

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал исход матча 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург» (1:0).

«Не, ну в целом «Спартак» выиграл, три очка получил. Пусть Деян Станкович идет на пресс-конференцию и там объясняет, почему такое качество. Это называется «игрой меньше, тремя очками больше», – высказался Радимов.

  • «Спартак» остался на 6-м месте.
  • Команда отстает от 1-го места на 4 очка, но у конкурентов матч в запасе.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (2 ноября).

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Радимов Владислав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1761401256
в тарасофке началось возгорание)
Ответить
...уефан
1761403651
...оно, может, конечно и так! Вот, только какое отношение имеет твой фейс в виде бесформенного квадрата, ко всему этому?...
Ответить
