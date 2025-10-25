Названо условие для увольнения Карпина из «Динамо»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт не верит в скорое увольнение Валерия Карпина из «Динамо».

«Я не думаю, что Карпина могут убрать, если только он совсем завалится и «Динамо» окажется на 13-14-м месте. Для чего тогда его приглашать, чтобы убрать через полгода?

Конечно, ситуация не идеальная. Не думаю, что этот вопрос обсуждается. Люди, которые могли прийти в «Динамо», уже работают в других командах, тот же Станислав Черчесов в «Ахмате». Сейчас сложно найти замену из российских специалистов, я не говорю про иностранцев», – сказал Рапопорт.