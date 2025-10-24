Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чемпион UFC Топурия назвал главного бойца в мировом футболе

Сегодня, 16:04

Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия высоко оценил бойцовские качества Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

«Кто самый крутой в мире футбола? Холанд. Без сомнения. У этого парня невероятная ментальная сила.

Он проходит через ад на поле, его постоянно бьют, останавливают грубыми фолами, но он всегда встает и продолжает забивать голы.

Физическая мощь и ментальная стойкость Эрлинга – это качества настоящего бойца. Он – машина», – сказал Топурия.

  • В этом сезоне Холанд забил 15 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Еще по теме:
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal 6
Холанд запустил ютуб-канал 2
Самая сексуальная спортивная ведущая России ждет, что Холанд покатает ее на своем новом авто 6
Источник: AS
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Холанд Эрлинг
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семь игроков «Локомотива» рискуют пропустить матч с «Зенитом»
19:10
4
Глушаков не согласился с Аршавиным: «Таких было много»
19:00
3
Домработница обокрала Касильяса: подробности
18:43
2
Реакция Канчельскиса на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
18:35
4
Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможную продажу 50% акций клуба
18:27
1
Пять игроков «Краснодара» рискуют пропустить матч со «Спартаком»
18:18
5
Дасаев поспорил с Аршавиным, назвавшим себя самым популярным российским игроком
18:06
5
ФотоРасписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
17:43
МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо
17:31
17
РФС впервые прокомментировал драку с участием арбитра Захарова
17:17
4
Все новости
Все новости
Чемпион UFC Топурия назвал главного бойца в мировом футболе
16:04
Клуб АПЛ хочет зимой купить Сперцяна
15:00
7
«Манчестер Юнайтед» выбирает между шестью полузащитниками
Вчера, 22:46
Холанд запустил ютуб-канал
Вчера, 20:44
2
Экс-вратарь «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» объявил о завершении карьеры
Вчера, 20:16
ФотоСалах убрал из соцсетей упоминания о «Ливерпуле»
Вчера, 18:50
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России ждет, что Холанд покатает ее на своем новом авто
Вчера, 09:48
6
ФотоХоланд купил Lamborghini за 250 тысяч
21 октября
4
«Ноттингем Форест» назначил нового главного тренера
21 октября
Только один тренер за последние 5 сезонов АПЛ победил «Ливерпуль» и «Ман Сити» на выезде
20 октября
1
Клопп раскрыл детали переговоров о назначении в «Манчестер Юнайтед»
20 октября
Клопп прокомментировал кризис «Ливерпуля», проигравшего четыре матча подряд
20 октября
Аморим прокомментировал победу «МЮ» над «Ливерпулем»
20 октября
1
Слот прокомментировал четыре поражения «Ливерпуля» подряд
20 октября
АПЛ. Гол Магуайра принес «МЮ» победу над «Ливерпулем» в гостях (2:1), у «красных» 4 поражения подряд впервые с 1987 года
19 октября
3
Терри – о выдворении Абрамовича из «Челси»: «Это отвратительно»
19 октября
3
АПЛ. Гол Троссарда принес «Арсеналу» победу в дерби (1:0) и выход на 1-е место
18 октября
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Эвертон» (2:0) благодаря дублю Холанда и вышел в лидеры
18 октября
1
В АПЛ случилась самая быстрая отставка в истории
18 октября
1
АПЛ. «Челси» разгромил в гостях «Форест» (3:0) и поднялся в топ-4, у Нету 1+1
18 октября
Гвардиола назвал конкретный год, когда задумается о паузе в карьере
18 октября
1
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
17 октября
2
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
17 октября
Капитан «Арсенала» пропустит еще семь матчей
13 октября
33-летний Уилшир возглавит английский клуб
13 октября
Зинченко предложил революционное изменение в правилах футбола
12 октября
9
Подсчитано, сколько «МЮ» потратил на неустойки тренерам
10 октября
Мхитарян рассказал о конфликте с Моуринью
10 октября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 