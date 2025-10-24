Чемпион UFC Топурия назвал главного бойца в мировом футболе

Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия высоко оценил бойцовские качества Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

«Кто самый крутой в мире футбола? Холанд. Без сомнения. У этого парня невероятная ментальная сила.

Он проходит через ад на поле, его постоянно бьют, останавливают грубыми фолами, но он всегда встает и продолжает забивать голы.

Физическая мощь и ментальная стойкость Эрлинга – это качества настоящего бойца. Он – машина», – сказал Топурия.