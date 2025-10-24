Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Лещук определил 2 клуба России с самой богатой историей, принизив «Зенит»

Лещук определил 2 клуба России с самой богатой историей, принизив «Зенит»

Сегодня, 09:30
6

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает историю своего клуба богатой.

– У какого российского клуба самая богатая история?

– У «Динамо» и «Спартака» – это самые исторически богатые клубы.

– А «Зенит»?

– Честно, не знаю, сколько у них по трофеям и по всему.

– У них не так уж и плохо по трофеям.

– Это по меркам России. А если взять еще СССР, то это «Динамо» и «Спартак».

  • «Зенит» примет «Динамо» в воскресенье, 26 октября, в 17:30 мск.
  • «Спартак» лидирует среди российских клубов по трофеям – 38.
  • Далее идут ЦСКА (37), «Зенит» (30), «Динамо» (19).

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Зенит Лещук Игорь
alp
1761290359
комплекс сбитого летчика
Ответить
рылы
1761292219
если брать в расчёт ссср - то динамо киев. кто-нибудь, скажите этому дауну.
Ответить
Чилим.
1761292647
По меркам СССР Зенит делит почётное 8-11 место.
Ответить
