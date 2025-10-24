Лещук определил 2 клуба России с самой богатой историей, принизив «Зенит»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает историю своего клуба богатой.

– У какого российского клуба самая богатая история?

– У «Динамо» и «Спартака» – это самые исторически богатые клубы.

– А «Зенит»?

– Честно, не знаю, сколько у них по трофеям и по всему.

– У них не так уж и плохо по трофеям.

– Это по меркам России. А если взять еще СССР, то это «Динамо» и «Спартак».