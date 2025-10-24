Лещук определил 2 клуба России с самой богатой историей, принизив «Зенит»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает историю своего клуба богатой.
– У какого российского клуба самая богатая история?
– У «Динамо» и «Спартака» – это самые исторически богатые клубы.
– А «Зенит»?
– Честно, не знаю, сколько у них по трофеям и по всему.
– У них не так уж и плохо по трофеям.
– Это по меркам России. А если взять еще СССР, то это «Динамо» и «Спартак».
- «Зенит» примет «Динамо» в воскресенье, 26 октября, в 17:30 мск.
- «Спартак» лидирует среди российских клубов по трофеям – 38.
- Далее идут ЦСКА (37), «Зенит» (30), «Динамо» (19).
Источник: «РБ Спорт»