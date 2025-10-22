Тренер «Акрона» высказался о завершении карьеры Дзюбы

Заур Тедеев, главный тренер «Акрона», прокомментировал планируемое завершение карьеры форварда Артема Дзюбы.
- Игрок планирует закончить карьеру летом.
- Артем 4 раза брал РПЛ с «Зенитом».
- У 37-летнего Дзюбы контракт с «Акроном» до лета.
– Будете ли вы уговаривать, чтобы Дзюба не завершал карьеру?
– Я поддержу любое его действие, потому что очень его уважаю и люблю.
– Летом Артем признавался, что хотел бы стать тренером.
– Я ему этого желаю. Но на сегодняшний день он должен сделать все от себя зависящее, чтобы помочь «Акрону», и он это сделает.
Источник: «Спорт-Экспресс»