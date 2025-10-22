Мостовой ответил на вопрос журналиста, что Талалаев топ-тренер

Александр Мостовой заявил, что Андрей Талалаев не является топ-тренером.
– Талалаев топ-тренер?
– Нет, конечно. В чем он топ-тренер? Потому что с «Балтикой» он идет на пятом месте? Кого он за свою жизнь только не тренировал. Топ-тренером считают, когда он что-то выигрывал. Талалаев что-то выигрывал? За один месяц он три команды поменял: «Химки», «Торпедо» и «Ахмат». Ну, глупости и смешно, конечно, я с Бубновым согласен.
- «Балтика» под руководством Талалаева занимает 5 место в РПЛ после 12 туров.
- Следующий матч команда проведет против «Локомотива».
Источник: «Евро-Футбол.Ру»