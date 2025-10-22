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  • Мостовой ответил на вопрос журналиста, что Талалаев топ-тренер

Мостовой ответил на вопрос журналиста, что Талалаев топ-тренер

22 октября 2025, 15:57
11

Александр Мостовой заявил, что Андрей Талалаев не является топ-тренером.

– Талалаев топ-тренер?

– Нет, конечно. В чем он топ-тренер? Потому что с «Балтикой» он идет на пятом месте? Кого он за свою жизнь только не тренировал. Топ-тренером считают, когда он что-то выигрывал. Талалаев что-то выигрывал? За один месяц он три команды поменял: «Химки», «Торпедо» и «Ахмат». Ну, глупости и смешно, конечно, я с Бубновым согласен.

  • «Балтика» под руководством Талалаева занимает 5 место в РПЛ после 12 туров.
  • Следующий матч команда проведет против «Локомотива».

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Мостовой Александр
Комментарии (11)
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Боцман59rus
1761139278
_ у нас в категорию" Топ тренер" входят , кроме всех прочих безтрофейный гопник Карпин, безхребетный Сельдереев Богдан Семакович и весь европейский шлак, который Спартак в течении 20лет привозя в Россию, садил на жирные Лукойловские контракты, кстати на выходе также без трофеев
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Snek
1761139517
Да вероятнее всего просто команда хорошая подобралась, заслуги тренера тут немного, учитывая его результаты в других командах, он не очень-то и влияет на команду. Возможно если бы Балтика находилось долго под его руководством, как в своё время Рубин под руководством Бердыева, то можно было бы ещё сказать, что он топ тренер, но в текущей ситуации, скорее у Балтики топ селекция или просто повезло.
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Феликс Михайлов
1761144945
С таким составом как у "Балтики" идти в трёх очках от первого места, это полностью заслуга Талалаева. Отрицать это может только полный дебил.
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Интерес
1761147883
Пусть будет просто ТРЕНЕРОМ, в отличие от многих, претендующих на это звание.Некоторые и сейчас в деле.А титулы и звания превосходной степени-к журналюгам.
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sochi-2013
1761152631
Кто тогда Карпин, по его суждению?
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Plyash
1761167648
Первое , что отличает топ - тренера , это стабильность игры , результатов , места в турнирной таблице на протяжении какого-то периода времени , скажем , сезона , двух-трёх сезонов . В течение одного сезона , что сейчас у Талалаева , это скорее всего совпадение отдельных командных , человеческих факторов , настроения , когда как бы открывается второе дыхание и всё получается , и ветерок надувает паруса , и вся команда дышит в унисон как один . Игра хорошая , тут не поспоришь . Надолго это или нет , зависит больше от игроков , чем от коуча . Коучу главное держать спокойную моральную обстановку , ничего больше , остальное сделают игроки , они уже втянулись , им кайфово и задиристо . Так что подождём с коучами -- топами , что-то у нас с ними напряжёнка , их у нас просто нет . Это моё мнение . Всем удачи .
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каа
1761286414
он три команды поменял: «Химки», «Торпедо» и «Ахмат». чего он должен был с ними добиться?!
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Артол
1761311821
Мостовой ещё на что то способен, кроме как языком молоть?
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