Мостовой ответил на вопрос журналиста, что Талалаев топ-тренер

Александр Мостовой заявил, что Андрей Талалаев не является топ-тренером.

– Талалаев топ-тренер?

– Нет, конечно. В чем он топ-тренер? Потому что с «Балтикой» он идет на пятом месте? Кого он за свою жизнь только не тренировал. Топ-тренером считают, когда он что-то выигрывал. Талалаев что-то выигрывал? За один месяц он три команды поменял: «Химки», «Торпедо» и «Ахмат». Ну, глупости и смешно, конечно, я с Бубновым согласен.