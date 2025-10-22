Губернатор Ростовской области встретился с игроками «Ростова»: «Поговорили откровенно»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил тренировку «Ростова».

Ранее Арташес Арутюнянц покинул пост президента клуба, который занимал с 2017 года.

Его преемником станет Иван Саввиди.

Сообщалось о серьезных финансовых проблемах «Ростова».

«Пообщался с командой ФК «Ростов». Сейчас для клуба непростое время, и важно, чтобы каждый чувствовал поддержку. Никого не оставим один на один с трудностями.

Поговорили откровенно – и о текущей ситуации, и о будущем. Клуб живет и будет жить дальше. Продолжим делать все, чтобы он оставался сильным и конкурентоспособным. За нами – поддержка, за командой – красивая игра и победы. Перед сегодняшним матчем пожелал футболистам уверенности. Не сомневаюсь, что «Ростов» еще не раз порадует своих болельщиков!» – написал Слюсарь в телеграм-канале.