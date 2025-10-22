Стали известны планы «Акрона» на Дзюбу

«Акрон» в конце сезона предложит новый контракт Артему Дзюбе. Об этом сообщил генеральный директор клуба Константин Клюшев.

«В конце сезона мы поговорим с Артемом по поводу контракта. Сегодня есть тренировочный процесс, есть матчи, это ровно то, что мы обсуждаем сегодня с Артемом. Его игру нужно оценивать тренерскому штабу в первую очередь, но мне кажется, что его вклад в развитии клуба в целом, в поддержании хорошей атмосферы, виден», – сказал Клюшев.