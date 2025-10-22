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  • Смолов раскрыл, почему «Спартак» не увольняет Станковича: «Удобная позиция руководства»

Смолов раскрыл, почему «Спартак» не увольняет Станковича: «Удобная позиция руководства»

22 октября 2025, 10:56
11

Бывший форвард сборной России Федор Смолов высказался о ситуации с Деяном Станковичем в «Спартаке».

«Я уже говорил, что нужно сделать со Станковичем. Селяви. Ничего не поменялось. Как я и говорил, он выиграет одну игру, все начнут визжать, что они прекрасно сыграли, бла-бла-бла. Глобально – прошло пять туров, *** не поменялось. И не поменяется.

Не увольнять Станковича – удобная позиция для руководства. У тебя все время есть человек, на которого можно весь хейт свалить. Про руководство «Спартака» сейчас ничего не говорят, говорят про Станковича – уберите его!

У меня ощущение, что он хочет отвалить уже, чтобы ему неустойку заплатили. Сто процентов! Вот честно, я не вижу у Станковича ни одного сильного качества. Я с ним не работал, я с ним не разговаривал, но я не вижу в нем ни одного сильного качества как в тренере. Я думаю, что он даже не мотиватор. Если бы он был мотиватором, команда в дерби с ЦСКА не выглядела бы так, как она выглядела», – сказал Смолов.

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» решил уволить Станковича с поста главного тренера команды.
  • На его место придет испанский специалист Луис Гарсия.

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Источник: ютуб-канал BetBoom Sports
Россия. Премьер-лига Спартак Смолов Федор Станкович Деян
Комментарии (11)
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Интерес
1761120341
Феде верю.Ибо у него самого богатый опыт пребывания в нескольких командах именно в таком качестве-"социального громоотвода".
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NewLife
1761120575
Лопырев, не надо так беспонтово базарить, ты кто такой сейчас - никто.
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FWSPM
1761121957
нет замены потому и не увольняют
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Томик
1761123317
Человек, с головы до ног в татуировках, что-то нам объясняет... Сразу видно, голова работает.
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ScarlettOgusania
1761124056
коммент Смолова из разряда - "не читал, но не одобряю"... за критику в баре "быков" сразу в драку полезла, полоумная корова, будто ее "трахнул" табун лошадей...))) критиковать тренеров других команд легко, зная, что до морды не долетит...
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Хулиганин
1761125384
Федя умудрился стать известным не имея ни одного сильного качества как футболиста. Сплошная серость. Два достиженя только есть. Лопыреву оприходовал и паненку изобразил. За последнюю ему до смерти икаться будет.
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NewLife
1761131837
Дебилизм заголовка: "Смолов раскрыл....." У Смолова была тайна, от кого ?
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boris63
1761137770
Ещё один эксперд вырисовывается.
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