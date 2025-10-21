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Жена Мамаева назвала 80% российского общества стадом

21 октября 2025, 10:40
26

Надежда Мамаева нелицеприятно высказалась о российских людях.

Жена Павла Мамаева снялась в реалити-шоу «Ставка на любовь». Там она раскритиковала бывшую жену экс-футболиста сборной России Алану. Это попало в эфир, на что обратила внимание одна из подписчиц Надежды и задала ей вопрос в соцсетях.

– Пришла на проект, чтобы говорить о бывшей? Зачем она тебе нужна?

– Боже, что вы несете? Вы вообще понимаете, что нас снимали 24/7 и это был бытовой разговор за завтраком в первый день! Я впервые на шоу и не знала многих тонкостей. Мы долго беседовали, они спрашивали про наше знакомство, и тут Женя говорит про Алану и то, что та везде ходит и говорит про меня, Пашу, вот эту ложь. Конечно, от несправедливости меня понесло, но я не думала, что они будут вставлять это в программу. Но мне сразу опытные участники сказали, что они такие разговоры любят и точно оставят в эфире! Мы даже просили не вставлять упоминание об этой нечисти, но, так как мы подписываем договор, они имеют право брать любой материал в рамках шоу! Не спроси Женя это, я бы в жизни о ней слова не сказала! Организаторы, видимо, захотели, чтобы моя правда попала в эфир, но нашему обществу не нужны факты и правда, они в 80% стадо, пусть им и остаются.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (26)
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Taps
1761033038
Желтые новости от вонючих недотраханных баб.
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...уефан
1761033504
...всех, кто смотрят и снимаются для подобных шоу, как раз и можно назвать стадом, стадом озабоченных макак. Ну, и тебя, курица безголовая, в том числе...
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Иван Петров 1986
1761033894
Раз ты снимаешься в этом га.не, то ты и есть стадо. Это стадо жадных на деньги любой ценой.
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mutabor0992
1761034592
Вот вонючка!А выйти и в глаза ЭТО сказать работягам и простым людям... СЛАБО?!?Тварь!
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Anton1969
1761035863
Вот ведь тварь какая!!! Одним словом, ****!!!
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Anton1969
1761035923
Эй, бомбардир, это слово, что я написал считается литературным!!! Твои двойные стандарты уже достали!!!
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Цугундeр
1761036954
)) Мамааайка, мамааайка.. Да, ещё таких мы не видали. Сколько было их- мы не считали.. Но каждой. Бы съездить по роже, Пускай будет срок, ну и что-же.) Мамаааа-ийкааа... ))Песня . ежли что (с)татная почти
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Spartak_forv@
1761037131
Странный у него вкус,что бывшая Майкл Джексон,что эта
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neveldomha
1761037291
Да 99,99% населения абсолютно плевать на эту овцу. Вот поэтому парнокопытная и обиделась.
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nik55
1761039574
бомбардир-----она вам заплатила за этот бред ?
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