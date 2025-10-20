Сперцян раскрыл детали нашумевшего конфликта с Ндонгом из «Ахмата»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал свою версию конфликта с защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом.

Сенегалец получил красную карточку за удар соперника во время матча 11-го тура РПЛ.

После игры Ндонг обвинил Сперцяна в оскорблении на расистской почве. Эдуард якобы назвал его «черным говном».

Позднее стороны достигли примирения и отказались от претензий друг к другу.

В итоге КДК РФС дисквалифицировал Ндонга на 2 матча (1 – условно) за агрессивное поведение, Сперцяна оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбительные слова.

– Сначала смешно было, а потом когда увидел официальное заявление от «Ахмата», понял, что-то там не так. Поэтому я выступил, пришлось сказать. То, что штраф – непонятно, за что. Но ладно.

– По какой-то новой статье тебе штраф выписали. 150 тысяч рублей – сумма-то немаленькая… Ты вошел в историю, как первый человек, который попал под этот штраф.

– Причем, если знать, какой это мат там был… Смеяться будешь.

– Ты вроде на испанском что-то Ндонгу сказал.

– Да-да.

– Ты матом сказал на испанском?

– Да. Ну почему я сказал? Потому что, наверное, он мне что-то говорил. Я же не мог сказать «заткнись» человеку просто так.