Черчесов высказался о лимите на легионеров в чемпионате России

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил готовящиеся изменения в лимит на легионеров.
- Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
– Вы долгое время работали в сборной. На ваш взгляд, способствует ли лимит появлению большого числа молодых россиян?
– Ну вот сейчас же появились Кисляк, Батраков, Раков, Глебов, Садуллаев – и это произошло с нынешним лимитом, когда можно заявлять 13 иностранцев.
То есть, если ты талантливый игрок, ты пробьешься всегда – с лимитом или без. Лимит должен быть, надо защищать свою индустрию. Другое дело, решение должно быть взвешенным.
– Если тренеров соберет министр и спросит мнение, сколько иностранцев может быть в новом формате лимита?
– Мне вообще все равно, мы все будем в одинаковой ситуации. Меня интересует здесь то, чтобы все иностранцы в заявке могли играть на поле.