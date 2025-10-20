Введите ваш ник на сайте
Черчесов высказался о лимите на легионеров в чемпионате России

Вчера, 23:11
1

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил готовящиеся изменения в лимит на легионеров.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

– Вы долгое время работали в сборной. На ваш взгляд, способствует ли лимит появлению большого числа молодых россиян?

– Ну вот сейчас же появились Кисляк, Батраков, Раков, Глебов, Садуллаев – и это произошло с нынешним лимитом, когда можно заявлять 13 иностранцев.

То есть, если ты талантливый игрок, ты пробьешься всегда – с лимитом или без. Лимит должен быть, надо защищать свою индустрию. Другое дело, решение должно быть взвешенным.

– Если тренеров соберет министр и спросит мнение, сколько иностранцев может быть в новом формате лимита?

– Мне вообще все равно, мы все будем в одинаковой ситуации. Меня интересует здесь то, чтобы все иностранцы в заявке могли играть на поле.

Еще по теме:
Черчесов рассказал об отношениях с Карпиным: «Что, плохое совсем прошлое?»
Черчесов – после упущенной победы над «Динамо»: «В моем лексиконе нет слова «проблема»
62-летний Черчесов ответил, можно ли к нему обращаться «Станислав» 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
Боцман59rus
1760992745
_ министр в спорте, в частности футболе ни в зуб ногой, решил койки в борделе переставить
